Acquistare un iPhone con un finanziamento: ecco cosa considerare

Tra le modalità più frequenti con le quali è possibile acquistare un iphone, vi è la possibilità di farlo tramite un finanziamento. Con questa modalità, infatti, sarà possibile acquistare i modelli dall’iphone 11 in poi, affrontando la spesa richiesta con una maggiore tranquillità. Si tratta di uno strumento in grado di fare al caso di chi preferisca optare per un acquisto a rate, che siano quindi comode e dilazionate nel tempo. Il finanziamento può essere richiesto sia in sede che online presso gli istituti specializzati, tra i quali rientrano realtà come Compass.

Qualora si vogliano richiedere i servizi di Compass, basterà recarsi sul sito nella sezione apposita inerente ai finanziamenti per richiedere e prenotare contestualmente un appuntamento presso la filiale più vicina. In alternativa, si potrà contattare la struttura anche tramite il contatto verde telefonico disponibile per l’assistenza clienti, in modo da poter ricevere una prima consulenza professionale e poter valutare accuratamente tutte le opzioni possibili in base alla propria situazione concreta.

Iter per finanziamenti iPhone

La procedura che deve essere rispettata per poter accedere alle istanze di finanziamenti per smartphone non è difficile e richiede di procurarsi alcuni documenti considerati necessari per l’avvio della pratica. Innanzitutto, devono essere allegati alla richiesta dettagliatamente compilata, il documento di identità validamente rilasciato e in corso di validità al momento dell’effettuazione della domanda di prestito, insieme al codice fiscale identificativo.

Nel caso in cui si tratti di lavoratori dipendenti subordinati, dovrà essere allegato ai documenti anche la busta paga più recente rilasciata dal datore di lavoro, mentre, al contrario, per i professionisti autonomi basterà l’ultima dichiarazione dei redditi. In ultimo, coloro che ricevono la pensione devono presentare l’ultimo cedolino della pensione ricevuto. Anche i cittadini non italiani vi è la possibilità di accedere al finanziamento, a condizione che abbiano la residenza in Italia da almeno un periodo di un anno e sia a loro nome esistente un valido permesso di soggiorno.

Una volta compilata ed inoltrata la richiesta di finanziamento, si dovrà attendere che venga valutata la richiesta e si potrà controllare lo stato di avanzamento della domanda anche tramite l’accesso ai siti dell’istituto presso cui ci si è rivolti.

Come funziona

Per quanto riguarda le caratteristiche del finanziamento, è discrezione dell’ente promotore porre eventuali condizioni agli importi che possono essere richiesti in misura minima o massima, ma solitamente, si prevede per l’acquisto di un iphone un importo minimo di 1.000 euro, in modo da poter dare gli strumenti al cliente per approfittare e usufruire del prestito per acquistare unitamente al dispositivo principale ulteriori accessori che si desiderino.

Le rate vengono calcolate dal sistema che valuta poi la domanda, ma nella seduta di consulenza iniziale richiesta vengono prese in considerazione tutte queste opzioni con l’esperto che viene affidato ai clienti e che fornisce supporto per tutta la durata della procedura fino al completamento della stessa.

In conclusione, si tratta di una possibilità flessibile che può essere modellata in base alle presentate esigenze del cliente che intende usufruire del finanziamento per l’acquisto di un dispositivo elettronico. Inoltre, data la natura del prodotto che si prevede di acquistare, non è raro che non siano necessari anticipi di alcun tipo e che la rate possano essere distribuite per un periodo che va almeno da uno a due anni, potendo in tal modo, inserire un importo piccolo della rata mensile da corrispondere all’ente.

I finanziamenti per iphone sono servizi utilizzati di sovente, pertanto, se si ha intenzione di usufruire di questo strumento per l’acquisto di un telefono cellulare è bene controllare sempre le offerte aggiornate, in modo da calcolare gli interessi attuali e decidere di conseguenza, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso.

