Filippine. Si risveglia il vulcano Taal. Allarme tsunami

L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, ha segnalato questo sabato l’eruzione improvvisa del vulcano Taal, per la quale le autorità hanno ordinato la massiccia evacuazione di diverse città a causa della possibilità di uno tsunami e di correnti di densità piroclastica. “Alle 07:22 ora locale , il cratere principale del vulcano ha generato uno scoppio freatomagmatico di breve durata seguito da un’attività continua che ha generato pennacchi di 1500 metri di altezza accompagnati da segnali sismici e infrasuoni vulcanici, ” ha dichiarato l’istituto filippino. A causa del fenomeno, il livello di allerta è stato aumentato dal livello 2 al 3, il che significa che c’è un’intrusione magmatica nel cratere principale che può alimentare ulteriormente le successive eruzioni. I funzionari governativi hanno consigliato alle comunità che circondano le rive del lago Taal di trasferirsi altrove e adottare misure precauzionali contro le nubi di cenere che addensano l’aria della zona. Il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi, ha successivamente specificato che sta monitorando la situazione nella regione e sta organizzando l’evacuazione massiccia dei cittadini. Anche L’Istituto filippino di vulcanologia sta raccomandato l’evacuazione immediata dell’isola e delle barangays (città-stato locali) ad alto rischio come Bilibinwang e Banyaga, Agoncillo e Boso-boso, Gulod e Bugaan orientale, Laurel, nella provincia di Batangas, “a causa dei potenziali pericoli della densità piroclastica correnti e tsunami vulcanici se seguiranno possibili eruzioni più intense”, ha aggiunto in una dichiarazione. Il vulcano Taal si trova a 31 miglia a sud della capitale Manila, ed è il secondo vulcano più attivo della storia, con 38 eruzioni storicamente registrate e registrato nel corso degli anni decine di morti nelle isole vicine. L’ultima grande eruzione del vulcano risale al gennaio 2020, quando ha raggiunto il livello di allerta 4. Prima di questo sabato, il livello del vulcano era stato declassato in allerta 2 dal 23 luglio 2021, dopo tre settimane in costante allerta 3.

