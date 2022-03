Colombia. I comunisti pagano cara l’identità. Un morto al giorno

Con quello odierno simo arrivati al massacro numero 26 dall’inizio dell’anno nel dipartimento del Cauca in Colombia. Oggi altre cinque persone sono state aggiunte alla lista dei trucidati nel villaggio di La Maria nel comune di El Aguila nella Valle del Cauca, ha riferito l’Istituto di Studi per lo Sviluppo e la Pace. Secondo l’istituzione, quattro uomini e una donna sono stati assassinati dopo aver opposto strenua resistenza. Una sparatoria durata circa 30 minuti, mentre i residenti nel fuggi fuggi generale cercavano riparo dalla gragnuola di proiettili che fendevano l’aria della zona. Momenti drammatici ripresi da alcuni video girati dai residenti che riportano gli spari e le urla di disperazione, l’agonia delle persone colpite e lo sgomento degli abitanti. A quanto pare due vittime sarebbero marito moglie uccisi mentre cercavano riparo all’interno di una abitazione. Finora le autorità non hanno comunicato l’identità delle vittime. Di fronte alla escalation degli omicidi di leader sociali, ex combattenti firmatari degli accordi e difensori dei diritti umani, Indepaz ha chiesto la creazione di un Tavolo Territoriale delle Garanzie di Antioquia, tra l’altro uno dei dipartimenti, assieme al Cauca, più colpiti da queste azioni repressive.

