Amministrative. Cateno De Luca con Giuseppe Spadola a Pozzallo

Incontro “casualmente programmato” a Pozzallo tra il sindaco di Messina, o meglio l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ha rassegnato le dimissioni per candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, e il candidato a sindaco di Pozzallo, Giuseppe Spadola.

Ospite di un B&B di via Enrico Giunta, che rimane quasi di fronte alla sede del comitato elettorale di Spadola, Cateno De Luca che, in quanto a simpatica teatralità non è secondo a nessuno, finge di accorgersi per caso dell’esistenza di quell’ufficio e, incuriosito, citofona.

Sono le otto del mattino. Difficile, dice De Luca, che a quest’ora qualcun possa rispondere. Ed invece, alla domanda di De Luca che chiedeva con chi stesse parlando, risponde subito una voce chiara e forte: sono Giuseppe Spadola.

Minchia – ribatte incuriosito De Luca – che ci fai a quest’ora in ufficio? Devo dire che cominci bene. Buon segno … se sei già al lavoro.

Appena dentro la sede, dopo alcuni convenevoli, Spadola parla dell’America ove ha concluso la sua carriera di docente universitario e racconta brevemente all’ospite la realtà rappresentata a Brooklyn dalla storica società dei Pozzallesi d’America.

De Luca, sempre più incuriosito, nota sulle pareti della sede elettorale la lista con il volto dell’aspirante sindaco e la lista “Liberiamo Pozzallo”. Poi, dopo aver osservatola foto di Spadola in manette a Bellamagna a seguitodella recente protesta inscenata contro la realizzazione dell’impianto di Biogas, che qualcuno vorrebbe realizzare in una zona panoramica che rimane in territorio di Modica, ma solo a qualche centinaio di metri dalla città di Pozzallo, gli chiede: ma tu che lavoro fai?

– Sono ingegnere nucleare.

–Minchia, non vorrai realizzare qualche bomba?

– Certo che no.

– Magari una bomba per fare fuori certa politica.

–Altra storia questa, replica Spadola, di cui possiamo certamente parlare.

– Devo riconoscere che sei un personaggio particolare, quasi quanto me. Vuoi forse farmi concorrenza? Dimmi piuttosto contro chi ti candidi?

– Contro il sindaco uscente Roberto Ammatuna che è stato anche deputato alla Regione

– Deputato alla Regione? Mai sentito parlare, forse sarà stato uno dei deputati che parlano in silenzio. Ad ogni modo ora devo proseguire per Modica. Ti auguro le migliori fortune … ci sentiamo.

Ma chi ci cunfinfera – direbbero i soliti buontemponi –questo siparietto tra Giuseppe Spadola e Cateno De Lucacon le prossime elezioni amministrative della città di Pozzallo?

Beh, diciamo che si tratta di una domanda da qualche migliaia di euro, non certo da un milione di dollari. Fin troppo chiaro il concetto: De Luca, candidato alla Regione, avrà sostenitori e candidati anche in provincia di Ragusa. Abbiamo detto tutto, dunque, per chi mastica un po’ di politica … quasi tutto per ingenui e ignavi.

Intanto l’annunciata candidatura di Patrizia Burrafatoviene commentata in città con una certa sorpresa. Dopo quanto dichiarato qualche settimana addietro dall’interessata, che si era pure offesa per il semplice fatto che una giornalista di Modica si era permessa di fare il suo nome, in molti ci sono rimasti male, mentre altri hanno comunque salutato positivamente la quarta candidatura a sindaco che considerano importante ai fini di un sano dibattito democratico.

Per quanto riguarda Enzo Galazzo, dinamica e galoppante appare ogni giorno di più la sua candidaturaa sindaco sostenuto dalla forza e consistenza di due liste fortemente rappresentative.

Galazzo, che non ha bisogno di presentazioni, vive e svolge da decenni la sua attività di avvocato a Pozzallo,ove è stato sindaco negli anni Ottanta.

Progetto politico e ricco di contenuti il suo, in chiara alternativa al sindaco uscente Roberto Ammatuna.

Salva