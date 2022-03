Comiso. Atto vandalico ai campetti di via delle Palme

Efferato atto vandalico ai danni dei servizi igienici e degli spogliatoi dei campetti di via delle Palme, consegnati alla città 3 anni fa. “Certe volte la delusione e lo sconforto hanno il sopravvento”. Lo afferma il sindaco, Maria Rita Schembari. Un atto vandalico come non se ne erano ancora visti a Comiso, che denota una furia distruttiva inusuale. È quanto si è presentato alla vista di alcuni cittadini nel primo pomeriggio di sabato 26 marzo, mentre passavano dai campetti di via delle Palme, fortunatamente serviti da video camere di sorveglianza. Un cittadino ha fatto alcuni scatti con il cellulare ed ha immediatamente avvisato il sindaco che, a sua volta, ha denunciato il fatto ai Carabinieri, alla Polizia ed alla Polizia Locale. Sono già in corso le indagini, e le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle video camere pubbliche e private della zona. Da una prima stima, i danni ammonterebbero a più di 50.000 euro.

“Gli spogliatoi e i bagni del campetto di via delle Palme distrutti con una furia che definirei orrenda, commenta il Primo Cittadino.

Abbiamo denunciato a Carabinieri e Polizia,che visioneranno subito telecamere pubbliche e di privati, ed allertato la nostra Polizia Municipale, anche per evitare che qualche ragazzo si faccia del male. Vi confesso, però, che certe volte la delusione e lo sconforto hanno il sopravvento: se non amiamo la nostra città e ciò che essa di buono ci offre, tanto da radere al suolo letteralmente tutto, non siamo degni di vivere in una società civile”.

