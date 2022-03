Progetto Print al via da lunedì. Webinar Confcooperative Ragusa

I finanziamenti agevolati e a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle Pmi cooperative, in collaborazione con Simest Spa. E’ il tema del webinar in programma lunedì 28 marzo dalle 11 alle 12,30 promosso da Confcooperative nell’ambito di Print, progetto di internazionalizzazione per le cooperative siciliane. Dopo l’introduzione di Gaetano Mancini, presidente Confcooperative Sicilia, interverrà Francesca Alicata di Simest, Senior institutional relation & indirect channels, mentre le conclusioni saranno affidate ad Antonello Ciambriello, responsabile dell’ufficio per le politiche di internazionalizzazione e mercati di Confcooperative nazionale.

“Il progetto Print – ha commentato il presidente regionale Mancini – è per noi un’importante opportunità per realizzare tutta una serie di iniziative volte a supportare quelle cooperative che vogliono misurarsi con i mercati esteri. E lo faremo non solo con il prezioso supporto della Regione Sicilia, ma anche grazie al coinvolgimento dei tanti partner istituzionali con i quale la nostra organizzazione ha il privilegio di lavorare ormai da tanti anni”.

“Grazie alla presenza degli esperti di Simest – spiega dal canto suo Ciambriello – le cooperative che interverranno al webinar avranno modo di conoscere ed approfondire gli strumenti di finanza agevolata e a fondo perduto che Simest, attraverso i fondi dell’Unione Europea NextGenerationEu – Pnrr, mette a disposizione delle Pmi. Si tratta di risorse finalizzate a sostenere gli investimenti a supporto della transizione digitale ed ecologica delle imprese a vocazione internazionale e a favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la partecipazione a mostre e fiere internazionali anche delle aziende cooperative che vogliano crescere sui mercati esteri”. “Un’occasione da non perdere anche per le cooperative della nostra provincia – sottolinea il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – alla luce dei nuovi e difficili scenari economici che si stanno delineando. In questo modo cerchiamo di fornire un supporto adeguato alle cooperative allo scopo di commercializzare al meglio le proprie produzioni al di là dei confini nazionali”. Per qualsiasi informazione e per partecipare al webinar, è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Ragusa in via Aldo Licitra al civico 9 oppure il numero di cellulare 338.3704363.

