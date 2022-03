“Kiev” il messaggio contro la guerra del modicano Joseph Lu

Giuseppe Lucenti, in arte Joseph Lu è l’autore del progetto musicale “Kiev”, che nasce per lanciare un messaggio contro ogni forma di guerra. L’autore racconta di aver sentito in una notte l’esigenza di comporre questo brano e dar voce a ciò che sta accadendo in Ucraina. Il video musicale racconta le immagini della guerra sotto la commovente colonna sonora suonata dal pianista.

Il messaggio è stato subito recepito da padre Roman impegnato in prima linea in Ucraina da dove tiene aggiornato l’artista sulla situazione della popolazione che sta letteralmente morendo di fame.

“La musica scuote le coscienze

La musica va oltre e riesce a mandare un messaggio – ha detto Giuseppe Lucenti – Stiamo vivendo una tragedia immane, una fuga di persone senza precedenti – ha continuato – ma ciò che fa più male è vedere scappare donne e bambini, verso un futuro incerto, lasciando padri e mariti a combattere.

Il nostro pensiero va, innanzitutto, ai bambini. Anime innocenti che stanno toccando con le loro mani l’orrore.

A tutte le donne, figlie madri e mogli, che stanno sorridendo nonostante le lacrime solchino il loro viso.

Agli uomini pieni di coraggio che vogliono difendere L’Ucraina, a tutti i costi.

Il messaggio racchiuso in KIEV è rivolto a tutte le guerre condannabili, non solo a quella che si sta combattendo in Ucraina.

Vogliamo dare voce a chi voce non ne ha, vogliamo gridare a squarciagola di posare le armi.

Desideriamo ringraziare Padre Roman Demush e tutti coloro che insieme a lui, danno supporto alla popolazione ucraina in difficoltà.

Alcune foto presenti nel video sono inedite in quanto scattate da persone attualmente presenti in Ucraina e inviateci esclusivamente per questo progetto.

Il ricavato dei downloads verrà devoluto alla comunità di padre Roman.”

VIDEO

