Evento on line su “I giovani, con e senza disabilità” di Anffas

È tutto pronto per l’evento del 28 marzo: i giovani, con e senza disabilità, di Anffas sono ora in trepida attesa per il loro debutto!

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 64esimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione e della XV Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, promossa sull’intero territorio nazionale, Anffas Tutta organizza l’iniziativa “Anffas Day – Porte aperte all’inclusione sociale” attraverso cui promuovere i principi e i diritti umani, civili e sociali sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD).

Nello specifico questa edizione, sulla scorta del riconoscimento da parte della Commissione europea del 2022 quale Anno europeo dei Giovani, desidera approfondire la Convenzione Onu attraverso, appunto, la voce dei giovani, con e senza disabilità, della Consulta Giovani di Anffas nonché partecipanti del progetto “Anffas Giovani nel Terzo settore”.

L’evento, dal titolo “Convenzione Onu e disabilità: il punto di vista dei giovani in Anffas”, si terrà nella mattinata di lunedì 28 marzo p.v. dalle ore 10 alle ore 13, su piattaforma Zoom e sarà altresì trasmesso in diretta Facebook. Nel corso dello stesso – che avrà come di consueto il supporto informativo di Rai per il Sociale per la giornata del 28 marzo – si susseguiranno gli interventi e le testimonianze di alcuni gruppi locali partecipanti al progetto “Anffas Giovani nel Terzo settore” che nel presentare la Convenzione Onu, ne contestualizzeranno i diversi articoli accompagnandoli con proposte proprie ed eventuali nuovi spunti di riflessione a partire anche dalla loro esperienza in Anffas.

Si tratta quindi di un importante momento associativo che, a dimostrazione del costante e continuativo impegno della rete sui temi afferenti il mondo della disabilità e, in generale, del Terzo settore, ha ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati nonché la ri-conferma della preziosa presenza nel corso dei lavori del Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani.

E tu, cosa aspetti? Vivi con noi la Convenzione Onu e sostieni i nostri giovani!

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla piattaforma Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/ 2800301958 (Passcode: Anffas0322) oppure seguire la diretta Facebook tramite la pagina @AnffasOnlus.naz.

nella foto Giovanni Provvidenza dell’Anffas Modica