Ciclismo, Multicar Vittoria. Bene Chinappi in Abruzzo

Buona la prima per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine. All’esordio stagionale, domenica scorsa, in Abruzzo, il corridore della categoria juniores Daniele Chinappi ha conquistato l’ottava posizione alla prima edizione della Corsa di Sandro, in ricordo del compianto Sandro Saccomandi, pilastro della storica Ss Notaresco, a Guardia Vomano. Su 158 partenti, ad affermarsi è stato l’atleta della Repubblica Ceca Adam Seeman. Il corridore del sodalizio vittoriese si è espresso al meglio, riuscendo a tenere il passo dei più gettonati e concludendo nella parte alta della classifica, conquistando una posizione assolutamente meritata per quanto fatto vedere lungo il circuito. “Meglio di così – dice il presidente dell’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine, Carmelo Cilia – non si poteva cominciare. Diciamo che c’erano tutti i migliori della categoria a livello italiano. Ed essere riusciti a conquistare l’ottavo posto la dice lunga sulle ambizioni di questo ragazzo e dell’intera nostra squadra. Bravo, dunque, a Chinappi e complimenti all’intero staff tecnico gialloblù che ha dato prova, ancora una volta, delle proprie capacità”. E il prossimo fine settimana si continua con i corridori della categoria Juniores che saranno impegnati domenica a Sonnino in provincia di Latina mentre ci sarà spazio anche per i ciclisti delle categorie Esordienti e Allievi che, invece, saranno di scena in Toscana, in provincia di Lucca, a Serra San Quirico. Ci si attende, anche in questo caso, una bella performance.

