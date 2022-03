Basket. Vince Lucca, Passalacqua Ragusa eliminata dalla coppa Italia

Vince Lucca e la Passalacqua spedizioni Ragusa di basket fallisce la possibilità di raggiungere la semifinale di coppa Italia che si giocherà sabato sera tra la vincitrice tra le padrone di casa di San Martino di Lupari e Famila Schio. Le ragazze di coach Gianni Recupido partono bene, giocano in velocità e nei primi 10 minuti il parziale recita 20-12 in favore delle biancoverdi che fanno tutto bene, tanto in attacco quanto in difesa. Pian piano le toscane salgono di livello mentre i giochi di Romeo e compagne non sono più fluidi come nella prima parte della partita, e il match si incanala nei binari dell’equilibrio. Tutto questo fino ai minuti finali, quando Ragusa si affida alle giocate delle singole che però non riescono a invertire l’inerzia che a quel punto è tutta dalla parte delle toscane. Lucca è la prima semifinalista. Per la Passalacqua il torneo termina al primo turno. “Dispiaciutissimo e mortificato per l’eliminazione – dice coach Gianni Recupido – abbiamo avuto un buon inizio ma non una buona partita, anzi tutt’altro. C’è da riflettere perché nonostante le giustificazioni che possiamo avere la qualità del basket espresso è al di sotto delle aspettative. Complimenti a Lucca ma c’è molto rammarico perché la qualità del gioco non è quella che si richiede per competizioni come queste. Dobbiamo chiedere scusa a noi stessi perché ci stiamo ammazzando di lavoro però non riusciamo a produrre qualità”.

Salva