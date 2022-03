Ragusa. Contributi per promozione prodotti agricoli anno 2022

Con delibera della Giunta Municipale di Ragusa e con determinazione del Settore Sviluppo Economico, si è proceduto ad approvare l’avviso ed i moduli di partecipazione, stanziando la somma complessiva di euro 33.000,00 finalizzata a erogare contributi (ordinari) – Anno 2022 – per iniziative di promozione, sostegno e pubblicizzazione delle attività agricole, di colture specializzate pregiate, di allevamenti di elevata genealogia e per l’ organizzazione di incontri di divulgazione e di aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico.

Detti contributi riguarderanno anche la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sia sul territorio comunale, sia al di fuori di esso al fine della promozione di colture innovative, prodotti e/o insediamenti produttivi esercitati nel territorio di Ragusa.

’L’obiettivo del Comune – dichiara il vicesindaco con delega al settore agricoltura del comune di Ragusa Giovanna Licitra – è quello di sostenere la concessioni di contributi in regime di “de minimis”, alle imprese, operanti nel settore agricolo e zootecnico, con sede nel territorio di Ragusa, finalizzati a sostenere tutte le iniziative che si intendono realizzare alla data del 31 dicembre 2022, inerenti la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità del nostro territorio”.

Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, previsti nell’avviso stesso, potranno presentare istanza, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio, entro le ore 12 del 9 Aprile 2022, da inviare tramite protocollo dell’ Ente alla seguente Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it.

L’avviso e la modulistica può essere visionata e scaricata dal sito del comune di Ragusa www.comune.ragusa.it

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, ci si può rivolgere alla responsabile del Servizio dott.ssa Farina Concetta, mail: c.farina@comune.ragusa.it, recapito telefonico :0932/676465 oppure 0932676466.

