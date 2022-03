Italiani popolo di…voltagabbana?…l’opinione di Rita Faletti

“Italiani, popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori.” Abbastanza di che essere orgogliosi se non fosse che la frase, divenuta famosa in versione ridotta e citata spesso con ironia, fu pronunciata da Mussolini nel 1935, in pieno fascismo. Come noto, l’adulazione era uno degli strumenti della propaganda e si accompagnava all’intimidazione e alla violenza quando non si era sufficientemente compiacenti con il regime. Ce ne ha offerto un saggio “l’amico” Putin. Dopo aver elogiato l’Italia e le sue ricchezze, esortandola ad emanciparsi dal potere e dal giogo dell’Europa, in un chiaro gioco di sponda con i sovranisti e populisti de noantri, è passato all’attacco, minacciando “conseguenze irreversibili” per aver firmato le sanzioni contro Mosca. Con i nervi a fior di pelle e la tracotanza del padrone nei confronti del servo, il Cremlino ci ha rinfacciato la presunta generosità dimostrataci, quando, nel marzo del 2020, in pieno lockdown e con i contagi alle stelle, aveva inviato (a spese dei contribuenti italiani) nove aerei a Pratica di Mare, carichi di presidi sanitari, alcuni medici, 10, paramedici, 20, diversi altri identificati come autisti, interpreti e esperti sanificatori, scopertisi, in seguito, agenti dei servizi segreti moscoviti. Allora, l’attivismo filorusso del governo gialloverde e del premier Giuseppe Conte era al suo massimo e se non fosse stato per l’intervento prudente di alcuni, gli sgherri di Putin avrebbero scorrazzato su e giù per l’Italia con la scusa di sanificare tutto, ma proprio tutto, compresi gli uffici amministrativi e i luoghi sensibili. Una genuflessione disonorevole alla protervia dello zar, che andrebbe spiegata al Parlamento. Quali furono gli accordi presi all’epoca? Cosa promisero Conte, Di Maio e Salvini se oggi Putin si scaglia con tanta violenza contro l’Italia? Gli indiziati di favoreggiamento del nemico non lo faranno, as usual, preferendo esibirsi in acrobatiche capriole. Si è detto che l’Italia è l’anello debole della catena, perché pronta a spalancare le porte alla Russia (senza lasciare fuori la Cina, per carità) e svendersi in cambio di chissà quali favori. L’aggressione dell’Ucraina da parte di Putin ripropone quell’imbarazzante schema, diffuso tra i pancifinti del parlamento e i bolsi di una parte del paese preoccupati di avere il riscaldamento in inverno e l’aria condizionata in estate. Una zona grigia dove ambiguità viltà e funambolismo si confondono e dove il presidente Zelensky è visto come un pericoloso guerrafondaio che mette a rischio la tranquilla esistenza di bravi cittadini in questa parte di mondo. E siamo al 22 di marzo del 2022, due giorni fa. Ore 11 italiane: il presidente ucraino Zelensky si rivolge in video conferenza ai deputati e ai senatori a Montecitorio, come aveva fatto nei giorni precedenti, quando aveva parlato al Congresso degli Stati Uniti, alla Camera dei Comuni britannica, al Bundestag tedesco, alla Camera dei Comuni di Ottawa, alla Knesset israeliana, accolto da lunghi e commossi applausi. Zelensky descrive le sofferenze del suo popolo, parla di stupri, del tiro al bersaglio russo di profughi in fuga, di ospedali e orfanotrofi bombardati, di villaggi e città desertificate, ringrazia gli italiani che inviano farmaci e viveri, che accolgono donne e bambini nelle loro case, ma non chiede armi. Per la prima volta è un capo di stato europeo ad offrirgliele. Draghi esprime ammirazione per l’eroismo della resistenza ucraina, costretta da un’aggressione disumana a lottare per la propria libertà e per la libertà dell’Europa e dell’Occidente. Il nostro presidente del Consiglio dichiara che l’Ucraina ha il diritto di difendersi e che riceverà dall’Italia le armi per farlo. Draghi è altrettanto netto quando afferma che l’Ucraina ha il diritto di essere unita, libera e democratica e che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea. Parole decise che restituiscono all’Italia la dignità perduta e cancellano l’onta arrecata da chi continua a ripetere che vendere armi a una delle parti in conflitto non favorisce il dialogo o da chi voleva sentire l’altra campana. Come se Putin fosse disposto ad anteporre il dialogo ai missili, alle bombe, ora al fosforo, e alla distruzione indiscriminata di un paese e dei suoi abitanti. Codardo è colui che non difende la propria patria.

