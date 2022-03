Restyling del centro storico di Modica: proseguono i lavori

Questa mattina il Sindaco ha effettuato due sopralluoghi presso due cantieri in altrettante piazzette del centro storico. E’ il percorso di recupero di scorci caratteristici della vecchia Modica che l’Amministrazione porta avanti ormai da anni e che ha permesso di recuperare spazi come Piazzetta Mazzini, la Salita de’ Barbieri, la scalinata Risadelli solo per fare qualche nome. Le prossime due opere che verranno consegnate sono la piazzetta attaccata allo storico istituto scolastico, oggi Verga, di Corso Umberto e la piazzetta Campailla adiacente a Piazza Matteotti. In entrambi i casi sarà una pavimentazione mista coccio pesto – basole di pietra modicana. “Ho voluto controllare l’andamento dei lavori che stanno procedendo rapidamente dopo qualche giorno di stop causa maltempo. A breve, una volta consegnati questi alla Città, altri due scorci torneranno a rivivere. Sono la Via Pisacane che corre parallela a Corso Umberto verso la chiesa del SS Salvatore e la Via Castello a partire da Via Grimaldi. Anche in questo caso parliamo di due strade tipiche frequentatissime dai turisti, due ulteriori cartoline del centro storico di Modica”.

