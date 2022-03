Premio Ercole olivario. Finale a Perugia quattro aziende iblee

Premio Ercole Olivario, la proclamazione dei vincitori è prevista per sabato 26 marzo a Perugia. Sono quattro le aziende della Sicilia orientale, ricadenti nel comprensorio della dop Monti iblei, che hanno raggiunto la finale: Azienda Rollo – Letizia dop Monti iblei; Agrosì soc. agr. di E. Novello sas – Albacara, dop Monti iblei; Agrestis Soc. Coop Agricola – Agrestis Nettaribleo dop/bio – dop Monti iblei; Frantoi Cutrera srl – Primo, dop Monti iblei – Gulfi. Il prestigioso concorso nazionale riservato ai produttori di olio di altissima qualità italiano, nato nel 1993, è giunto alla sua XXX edizione. “Registriamo un’ulteriore testimonianza della dinamicità e della qualità produttiva delle nostre imprese – spiega il presidente del consorzio di tutela olio dop Monti iblei, Giuseppe Arezzo – ben quattro aziende in finale al premio Ercole Olivario è un’ulteriore conferma degli ottimi risultati raggiunti in ambito nazionale e internazionale. L’olio dop Monti iblei è un appassionante racconto di territori che diventa anche la passione di intere generazioni di produttori”.

Gli oli vincitori della XXX edizione di Ercole Olivario saranno protagonisti di una serie di iniziative di promozione sia in Italia che all’estero. In Italia si è già tenuta nei giorni scorsi, a Bari, la fiera “Enoliexpo” dove, grazie ad Unaprol ed alla Evoo School, sono state presentate e degustate le olive vincitrici della prima edizione del concorso Ercole Olivario – sezione olive da tavola; mentre grazie alla partnership con l’associazione Città dell’Olio, le aziende vincitrici dell’Ercole Olivario 2022 avranno la loro visibilità alla fiera “Olio capitale” che si terrà dal 13 al 15 maggio 2022, a Trieste. A settembre 2022 sarà la volta della Francia, dove i vincitori dell’Ercole Olivario avranno il loro spazio presso il “Gourmet Food & Wine Selection”, il salone professionale annuale dei prodotti gourmet, vini ed enogastronomia. Infine, gli oli vincitori dell’Ercole Olivario saranno protagonisti di alcune masterclass per operatori di Cina, Giappone e Australia, coinvolti nel progetto “True Italian Taste” promosso e finanziato dal ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero. Per la Sicilia sono 12 le etichette in finale: 6 dop, 1 Igp, 5 extravergine. Per la dop Monti iblei, come detto, ben quattro aziende che fanno parte del consorzio di tutela olio dop Monti iblei.

Salva