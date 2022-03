Ragusa. Approvato nuovo regolamento ed il piano commerciale area pubblica

Il Consiglio Comunale nella seduta del 22 marzo ha approvato il Regolamento ed il Piano Commerciale area pubblica

“La strategia del Settore Sviluppo Economico per il Piano in questione – dichiara il vicesindaco ed assessore al ramo, Giovanna Licitra – oltre ad essere tesa ad innovare, dopo 25 anni, nel suo complesso un piano obsoleto non solo rispetto agli anni di vigenza ma anche, di conseguenza, rispetto alle nuove esigenze del mercato, degli operatori e dei consumatori, si è concentrata sull’aumento degli insediamenti e delle tipologie, migliorando le opportunità per incrementare nuova imprenditorialità, anche giovanile, e nuova occupazione. La nuova pianificazione tiene conto del fatto che è cambiato il sistema del commercio e le abitudini dei consumatori. Era, quindi, necessario ridefinire il settore per permettere alle imprese di poter pianificare le loro attività, garantendo regole certe anche per fare investimenti in favore della qualità.

Siamo quindi riusciti – continua il vice sindaco Licitra – a portare a conclusione il percorso del nuovo piano commerciale su aree pubbliche e del relativo regolamento, dopo oltre due anni di intenso lavoro con gli uffici, e con il confronto continuo con le associazioni di categoria di settore che, con le loro osservazioni, hanno contribuito al miglioramento finale del documento. Si è voluto quindi rilanciare il settore del commercio su area pubblica, per questo abbiamo redatto un Piano che prevede tutte le fattispecie che interessano il commercio in questione che ha ottenuto il parere favorevole del Sovrintendente. Si tratta di un Piano dalle caratteristiche espansive, sia con la nascita di nuovi mercati che con altri insediamenti commerciali di cui è stata fatta accurata revisione e innovazione. Preciso anche che dopo l’esecutività della delibera consiliare di approvazione del Regolamento e relativo piano commerciale su area pubblica, il Settore dello Sviluppo Economico procederà a pubblicare gli avvisi per tutte le fattispecie previste”.

