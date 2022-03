Denver in Colorado: una meta emergente tutta da scoprire

Denver, la capitale del Colorado, è una delle destinazioni emergenti negli Stati Uniti. È una città che il turismo ha scoperto solo di recente, trovando una destinazione perfettamente a metà tra natura e modernità tipica degli spazi urbani. Molti sono già stati in grandi metropoli degli Stati Uniti come New York, Washington, Boston, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Miami e ora sono alla ricerca di qualcosa di diverso si dirigono proprio a Denver. Per prima è stata la famosa guida turistica Lonely Planet a incoronare Denver come una delle mete emergenti da non perdere e i motivi, infatti, sono molti. Fuori dalle classiche rotte, Denver, soprannominata The Mile High City, è una destinazione che merita tutta l’attenzione. Per organizzare un viaggio negli Stati Uniti bisogna tener sempre conto dei tempi necessari alla conferma dell’ESTA.

La storia della città

La capitale dello stato del Colorado si trova a un’altitudine di circa 1.600 m, cioè un miglio, da qui deriva il suo soprannome. A ovest si possono ammirare le famosissime Rocky Mountains che vanno dal Canada fino al Messico con una costante strato di neve sulle cime più alte. È una città molto vivibile e, difatti, nel corso degli anni è rientrata in più di una classifica sulla qualità della vita negli Stati Unita. Riesce a conciliare alla perfezione il suo spirito western con la modernità.

Denver ha visto un boom durante la corsa all’oro quando i cercatori d’oro si dirigevano ai piedi delle vicine montagne rocciose in cerca delle preziose pepite. Una volta passata la febbre dell’oro, Denver ha vissuto un secondo periodo d’oro negli anni 40 e 50 del secolo scorso con la Beat Generation, tra cui uno dei maggiori esponenti fu Jack Kerouac.

La città di Denver oggi

Oggi invece si caratterizza per essere una capitale dello Stato moderna e frizzante grazie alle sue architetture firmate da nomi di spessore come Giò Ponti. Attira molti giovani e artisti che trovano il loro centro di gravità permanente al Denver Art Museum. La gente che gira per la città è sportiva, giovane e creativa con tanta voglia di stare all’aria aperta grazie ai bellissimi scenari che regala Denver. Inoltre, è anche stata incoronata capitale della birra grazie ai tantissimi birrifici artigianali che utilizzano la purissima acqua che sgorga delle sorgenti delle Rocky Mountains.

Locali, pub e ristoranti alla moda si concentrano nella downtown dove si può respirare un’atmosfera elettrica e frizzante. Assaporare buon cibo, degustare ottime craft beer, ascoltare musica live: ecco che cosa propone il centro della città di Denver in Colorado. Sono molto caratteristici i locali rooftop, cioè che occupano il tetto da cui, ovviamente, godere di una visuale privilegiata sulla città e i suoi bellissimi edifici.

Tra le attrizioni da non perdere ci sono i tanti parchi cittadini per praticare sport e andare in bicicletta lungo il fiume Platte. Infine, bisogna menzionare anche l’antiteatro Red Rock. Si trova all’aperto e, come fa intuire il suo nome, è costruito utilizzando dei monoliti di pietra rossa locale.

