Modica, Covid-19. Le nuove regole per la raccolta differenziata

Dal 26 marzo cambieranno le modalità operative per la gestione dei rifiuti provenienti da soggetti positivi e non positivi al Covid – 19 a Modica. Infatti, con una nota del 21.03.2022, la Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti, in considerazione della scadenza dell’Ordinanza n° 2/Rif/2021 del Presidente della Regione del 25 marzo prossimo, ai fini della gestione della raccolta dei rifiuti urbani provenienti da soggetti positivi al COVID 19 e da soggetti non positivi ha ritenuto opportuno attenersi alle linee d’indirizzo predisposte dall’Istituto del Servizio Sanitario (ISS), che ha riesaminato le modalità di raccolta dei rifiuti seguendo le regole della raccolta differenziata accompagnate da alcune semplici raccomandazioni, come da allegata disposizione predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità.

