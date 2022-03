Pasqua a Modica. Niente “Madonna Vasa Vasa”

Anche quest’anno Modica dovrà rinunciare alla tradizionale “Madonna Vasa Vasa”, appuntamento che si celebra a mezzogiorno in punto della domenica di Pasqua. Lo ha deciso il clero locale ritenendo giusto evitare tali festeggiamenti in un momento in cui i contagi da Covid aumentano e in un periodo in cui c’è gente che muore per la guerra in Ucraina. Il giorno di Pasqua la “vasata” tra Cristo Risorto e la Madonna avverrà all’interno della Chiesa di Santa Maria di Betlem e, successivamente, nel sacrato.

Ci saranno, invece, i festeggiamenti in onore di San Giorgio con processione completa.

