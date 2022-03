Strategie di investimento: facciamo il punto sulle più gettonate per fare trading online oggi

I livelli di volatilità che stanno caratterizzando i mercati finanziari dall’inizio del 2022 -decisamente elevati se si tiene conto della media degli ultimi mesi- hanno raggiunto, con lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina, dei picchi di valore, che non si vedevano dalla prima ondata della crisi pandemica.

Secondo molti analisti la situazione è da monitorare con estrema attenzione, in quanto su molte asset class si sono formati dei minimi relativi in corrispondenza di aree di prezzo, considerate spartiacque di medio e lungo periodo tra configurazione tecnica bullish e configurazione tecnica bearish.

Sulla base di tale premessa tanti risparmiatori stanno rivedendo le proprie strategie di investimento, virando con decisione verso approcci operativi più votati alla speculazione di breve termine, al fine di limitare i tempi di esposizione al mercato in una fase di profonda incertezza.

Il team di professionisti di CorsoTradingOnline.net, portale di riferimento per molti risparmiatori nel campo della formazione finanziaria, ha raccolto per questo motivo le tecniche più gettonate del momento in dettagliate guide, strumenti utili a coloro che vogliono avvinarsi al mondo degli investimenti online.

I vari approfondimenti contengono inoltre un’analisi degli intermediari più idonei per implementare strategie di questo tipo: è opportuno evidenziare, infatti, che la buona riuscita di un approccio speculativo non può prescindere da determinati requisiti che una piattaforma di trading deve possedere.



Strategie di trading: quale aiuto può arrivare dalle piattaforme?

La tecnologia, che consente di analizzare i grafici degli strumenti finanziari negoziati e di gestire rapidamente l’esecuzione degli ordini, deve fare da compendio a funzionalità essenziali come il leverage e lo short selling: difatti la possibilità di aumentare la size di un trade è fondamentale per riuscire ad aprire e chiudere una posizione in tempi molto ristretti, così come è fondamentale la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio il deprezzamento di un asset.

Nel settore degli intermediari operanti sui circuiti non regolamentati, i broker online rappresentano realtà che abbinano alle caratteristiche appena messe in evidenza ottimi profili commissionali.

Il tool, equipaggiato con tutta la strumentazione necessaria ad implementare strategie di trading, è rilasciato con la sottoscrizione di un conto operativo: è molto interessante osservare che il rapporto è completamente gratuito e che il versamento iniziale con cui alimentare il deposito è molto contenuto.

Inoltre, quasi sempre gli utenti possono richiedere una versione dimostrativa della piattaforma, per abituarsi ad utilizzarne i comandi e per testare strategie senza mettere a rischio fondi reali.

Tuttavia, come evidenziato dagli esperti di Corsotradingonline.net, l’aspetto più importante deiservizi offerti dai broker online è identificabile con alcuni strumenti di supporto, presenti sui vari TOL, creati per aiutare gli utenti ad elaborare un proprio modus operandi in assoluta autonomia.



Servizi di formazione dei broker online

Tali strumenti di supporto in alcuni casi sono dei percorsi didattici che contribuiscono alla costruzione di un background finanziario personale, mentre in altre circostanze sono sistemi per l’esecuzione di strategie passive di investimento.

Molti broker online mettono a disposizione dei propri iscritti corsi sotto forma di guida o manuale digitaleoppure video tutorial e webinar, progettati con la collaborazione di professionisti del settore; gli stessi esperti che offrono le proprie competenze e le proprie skill attraverso servizi di coaching one to one da remoto.



Broker online: strumenti per costruire una strategia di investimento

Altri intermediari, oltre che sull’aspetto formativo, pongono l’accento su funzionalità per replicare approcci operativi già pronti all’uso: ecco quindi che le piattaforme di negoziazione più evolute, mediante l’ausilio di expert advisor, permettono di sfruttare il trading sistematico, automatizzando l’esecuzione degli ordini a mercato.

Gli stessi trading system sono in grado di ricevere e replicare i trade inviati da provider di segnali operativi. Vi sono poi i social trading, network a tema finanziario in cui gli iscritti possono reiterare sull’account personale le idee di investimento, elaborate e condivise da utenti più esperti.

