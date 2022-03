Spreco alimentare: come ridurlo e contrastarlo

In corrispondenza della giornata mondiale contro lo spreco alimentare, si può iniziare a mettere in pratica un piccolo vademecum per raggiungere questo scopo. Ogni giorno vengono buttate via tonnellate e tonnellate di cibo. Il problema riguarda l’intera filiera di produzione e distribuzione alimentare. C’è però una buona notizia: il consumatore finale può fare molto per contrastare lo spreco alimentare.

Fare la lista della spesa

Acquistare solo quello che serve è il primo modo per ridurre lo spreco alimentare e contrastarlo. Prima di andare al supermercato, bisogna fare una lista dettagliata della spesa. Basta un po’ di organizzazione per progettare un menù settimanale. Fare la lista della spesa diventa più facile e al supermercato si ottimizza il tempo perso tra gli scaffali. Per evitare gli acquisti di impulso e anche risparmiare denaro, sarebbe anche consigliabile non andare al supermercato a stomaco completamente vuoto.

Conservare correttamente gli alimenti

In particolare per ottimizzare il sistema di logistica e di consegna, è importante conservare nel modo corretto gli alimenti freschi. Il sistema di imballaggio e confezionamento in atmosfera protettivaMAP aumenta consente di conservare I prodotti freschi e bloccare il processo di deperimento. Questo rende disponibili sugli scaffali i prodotti alimentari per tempi più lunghi riducendone lo scarto.

Verificare la data di scadenza

Al supermercato bisogna sempre verificare la data di scadenza. Purtroppo, spesso capita di buttare via un prodotto alimentare senza nemmeno averlo aperto perché è già scaduto. Un poco di attenzione in più durante gli acquisti fa la differenza. Inoltre, sarebbe opportuno controllare nella sezione dei prodotti che scadono a breve per intervenire sulla riduzione degli sprechi, oltre a ottenere degli sconti vantaggiosi.

Controllare il frigorifero

Il frigorifero spesso è il cimitero di un sacco di prodotti alimentari freschi. Si comprano grandi quantità di alimenti al supermercato e poi si butta tutto dentro al frigorifero dove iniziano a marcire e deperire a volte senza nemmeno accorgersene. Periodicamente, almeno una volta in settimana, bisognerebbe controllare che cosa c’è in frigorifero invece di fiondarsi al supermercato. Spesso sul fondo ci sono dei prodotti che stanno per scadere che vanno consumati quindi il prima possibile. Tenere ordinato il frigorifero e organizzarlo con criterio quando si mette via la spesa sono fattori che giocano un ruolo importante nella riduzione dello spreco alimentare.

Usare il congelatore

Il congelatore è un alleato importante che non va sottovalutato nella lotta contro la riduzione degli sprechi. Nel momento in cui il frigorifero ci sono molti alimenti freschi che sono destinati a deperire in un paio di giorni, andrebbero spostati nel congelatore, ricordandosi sempre di scrivere con attenzione la data. La catena del freddo consente di ridurre ulteriormente il processo di deperimento. Ovviamente, ciò che era già scongelato non puòessere congelato nuovamente se prima non viene cotto.

Dare una seconda vita agli avanzi

Tante volte nella pattumiera ci finiscono gli avanzi; per contrastare lo spreco alimentare bisogna dare una seconda vita agli avanzi dimenticati sul fondo del frigorifero. Ci sono davvero moltissime ricette furbe per salvare la cena e sfruttare gli avanzi, oltre che evitare perdite di denaro.

