Parco urbano a Modica. D’Antona: “Progetto della giunta Buscema”

Il progetto del parco urbano di Via Fontana nacque dalla volontà delle precedenti amministrazioni comunali. Lo rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana il quale sottolinea che fu l’amministrazione Buscema, in particolare, che partecipò nel 2012 ad un apposito bando. Il progetto fu finanziato dalla Regione Siciliana con la somma di 850.000 euro su un costo complessivo di 1.050.000 euro.

“Poiché i lavori non furono completati in tempo – dice D’Antona – , nel 2019, in piena amministrazione Abbate e dopo una corposa corrispondenza, il finanziamento, con apposito decreto, fu revocato e la Regione chiese al Comune la restituzione di 434.000 euro che ne frattempo erano stati accreditati. Nel febbraio 2021, Abbate si appellava al Tribunale di Ragusa ad una lettera di sollecito della Regione a riottenere le somme.

A questo punto, per un principio di trasparenza e di buona amministrazione, riteniamo legittimo che i cittadini debbano essere informati se i lavori sono stati interamente pagati, se le somme occorrenti sono state recuperate dal finanziamento regionale o se il Parco è stato realizzato con fondi a carico del bilancio comunale e quindi dei Modicani, anziché della Regione Siciliana.

Una precisazione da parte di Abbate rimane indispensabile per non alimentare il dubbio che abbiamo perso definitivamente il finanziamento regionale e che questa spesa, coma altre, saràtrasferita ai futuri amministratori comunali”.

