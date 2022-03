Vittoria. Mortillaro, un fulmine alla Jazz Run Cross

Dopo annate di grandi successi fra Piemonte e Lombardia, Corrado Mortillaro continua in questo 2022 a collezionare vittorie nella sua Sicilia. Il campione della Podistica Messina si è aggiudicato la quinta edizione della Jazz Run, la gara allestita quest’anno a Vittoria e valida per il Grand Prix Sicilia di corsa. Nata come gara su strada, negli ultimi due anni la prova è diventata un cross di livello assoluto, nel quale Mortillaro ha messo in mostra la sua condizione fisica già di prim’ordine a inizio stagione, come testimoniato dalla tappa di apertura al GP Sicilia nella sua Messina, quando fu terzo a fine gennaio.

Il portacolori della Pod.Messina ha chiuso i 6 km del percorso (4 giri del circuito) in 18’25” precedendo di 38” Alberto Amenta (Atl.Tre Colli Scicli) e di 45” Samuele Noto (Lib.Running Modica). La gara femminile, sempre su 6 km, era inquadrata nella batteria aperta anche alle categorie maschili al di sopra dei 55 anni. La prima è risultata Maria Virginia Salemi (Pod.Messina) già seconda a fine gennaio che si è aggiudicata la corsa in 230’09” negando ancora una volta la vittoria a Veronica Costanzo (Atl-Lentini) già seconda lo scorso anno e preceduta di 2’11”, terzo gradino del podio per Patrizia Scionti (Marathon Athl.Avola) a 3’41”.

Sono stati ben 225 gli atleti giunti al traguardo nelle categorie, ai quali vanno aggiunti gli 88 delle prove giovanili (le gare Ragazzi e Cadetti valevano per l’assegnazione dei titoli provinciali) che hanno completato una giornata di grande atletica. Alla manifestazione, valida anche quale tappa inaugurale del Grand Prix degli Iblei, hanno presenziato il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, gli Assessori Cesare Campailla e Francesca Corbino e il Delegato allo Sport Fabio Prelati. La gara è stata la prima dell’anno allestita dall’Asd No al Doping Ragusa, in collaborazione con l’Uisp Territoriale Iblei diretta da Tonino Siciliano: il sodalizio ragusano è ora già all’opera per l’allestimento del Vivicittà locale, il 3 aprile.

