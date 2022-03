Modica ha un nuovo parco urbano di circa 15 mila metri quadrati

Un cantiere educativo e un luogo aggregativo, in cui riscoprire l’anima della città. Questo diventerà il Parco Urbano Attrezzato “Padre Rosario Basile” che oggi è stato consegnato alla Cooperativa Don Puglisi per proseguire il progetto di Crisci Ranni.

E’ stato inaugurato sotto una pioggia battente a Modica nella zona dell’ex foro boario, nella zona del quartiere Fontana, il nuovo parco urbano di circa 15 mila metri quadrati “Don Rosario Basile”. Una struttura all’aperto con pazienza sportivi come lo skatepark, un anello da 400 metri per passeggiate e footing, la zona ludica per bambini, l’anfiteatro, lo spazio per mostre e fiere, un campetto di calcio in erba sintetica. Questo e tanto altro in quello che è il parco più esteso del territorio ibleo con queste caratteristiche e che si propone essere in primis una zona di aggregazione sociale per tutta la famiglia. Soddisfatto il sindaco Ignazio Abbate per il completamento di un lunghissimo percorso durato circa nove anni di recupero di una zona che era abbandonata, ricettacolo di rifiuti e degrado urbano. A Modica non era mai stato realizzato un parco del genere, dove poter praticare sport all’aria aperta, organizzare eventi culturali, fiere e mostre. In più un parcheggio con circa 60 posti auto. Presente l’intera amministrazione comunale, la presidente del civico consesso, Carmela Minioto, l’assessore regionale, Daniela Baglieri, i rappresentanti di polizia carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia locale, il vicario foraneo, frate Antonello Abbate, i bambini e i responsabili del cantiere “Crisci Ranni”.