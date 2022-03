Finisce con un nulla di fatto l’anticipo del campionato di Promozione tra Riccardo Garrone e Frigintini. Uno zero a zero che rappresenta un risultato che muove la classifica per entrambe le squadre anche la compagine modicana probabilmente aspirava ad un risultato più positivo. A Siracusa, però, l’undici di Stefano Di Rosa (foto) si è dovuto accontentare.

