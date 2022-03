Il Segretario Regionale UDC Terrana sabato negli iblei

Domani, sabato 19 marzo, su invito del coordinatore provinciale dell’Udc di Ragusa, Pinuccio Lavima, saranno sul territorio ibleo il segretario regionale del partito, on. Decio Terrana, e l’assessora regionale all’Energia, professoressa Daniela Baglieri. Entrambi incontreranno quadri dirigenti e simpatizzanti del partito a Poggio del sole, sulla Ragusa mare, a partire dalle 17. “La presenza contemporanea degli autorevoli esponenti dell’Udc regionale – chiarisce Pinuccio Lavima, promotore dell’incontro – sarà l’occasione per approfondire la situazione politica regionale e provinciale, anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali. Stiamo anche programmando ulteriori incontri con gli altri assessori regionali del partito su tematiche inerenti il territorio della provincia di Ragusa”.

