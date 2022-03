Agenda Urbana a Ragusa. Consegnati lavori di ristrutturazione

Nell’ambito degli interventi previsti da Agenda urbana, sono stati consegnati i lavori per due lotti di ristrutturazioni di immobili comunali (aventi rispettivamente un valore di 531.000€ e 500.000€) a cui nei prossimi giorni si aggiungerà un terzo lotto (pari a 480.000€).

A darne notizia è il sindaco Peppe Cassì che dichiara:

“Intendiamo dare una casa a chi non ce l’ha ristrutturando immobili comunali inagibili (alcuni in stato di storico abbandono) o confiscati alla mafia, contribuendo in molti casi a rigenerare aree che si sono spopolate. Entro la prossima primavera, Ragusa potrà quindi offrire ulteriore sostegno a famiglie in difficoltà, con un intervento che unisce legalità e riqualificazione. Il lotto n.3 include 2 immobili in via Velardo, 1 in via Ponticello, 2 in via Torrenuova, 1 in via Aquila Sveva, 1 in via Ugolino; il lotto n.2 comprende 7 immobili in via Cabibbo. Il lotto n.1, i cui lavori sono prossimi alla consegna, riguarda 1 immobile in via XX settembre, 1 in via S. Francesco, 2 in via Archimede, 1 in viale Europa, 3 in via Crispi.”

