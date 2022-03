Droga e furto di energia elettrica, arrestati due modicani

I carabinieri della Compagnia di Modica, col supporto delle unità cinofile di Nicolosi, hanno arrestato un 58enne modicano, disoccupato, pregiudicato, trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, abilmente occultati nelle adiacenze della propria abitazione, nel quartiere Modica Alta, all’interno di grotte naturali nella sua disponibilità, adibite a magazzino. Il soggetto, a seguito della convalida dell’arresto, dopo la restrizione in regime di arresti domiciliari, ha ricevuto, dall’Autorità giudiziaria competente, il provvedimento che ne dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo si è proceduto all’arresto di un altro soggetto, modicano, 63enne, disoccupato e pregiudicato. Trovato in possesso di modeste quantità di cocaina, è stato tuttavia arrestato per furto aggravato di energia elettrica. I militari intervenuti infatti, essendosi insospettiti nel notare il corretto funzionamento di apparati elettronici ed elettrodomestici, nonostante il contatore risultasse spento, hanno provveduto a chiedere il supporto di personale specializzato dell’Enel. I tecnici, al termine dell’ispezione, confermavano la natura abusiva dell’allacciamento alla rete di distribuzione energetica esterna. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, veniva successivamente rimesso in libertà.

Salva