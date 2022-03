Conad Scherma Modica. Amore, Aprile e Scarso medaglie d’argento

La seconda prova regionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi, il Campionato Italiano riservato alle categorie under14, è andata di scena a Santa Venerina (Acireale) lo scorso fine settimana. In evidenza nella categoria giovanissime fioretto, Sara Amore seconda classificata, che ha conteso la vittoria finale fino all’ultima stoccata alla trapanese Di Vittorio. Bella prova nella categoria ragazze/allieve anche quella di Carla Scarso ed Ottavia Iacono, con la prima fermata ad un passo dal gradino più alto del podio per 13/15 dalla catanese Bua, dopo aver vinto il derby con la compagna di sala in semifinale. Infine medaglia d’argento anche per Edoardo Aprile nella categoria ragazzi/allievi fioretto, che dopo una gara condotta con autorevolezza e buona tecnica ha ceduto in finale al cussino Di Stefano. Buone anche le prestazioni di Leonardo Calabrese nei maschietti fioretto 8° classificato, Tommaso Cuzzolino nei giovanissimi fioretto 6°, Sofiamaria Iaconinoto 5° nelle giovanissime spada e Roberto Calandrino 8° nei ragazzi allievi fioretto. Prova regionale che è servita come banco di prova in vista della 2° Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport, che vedrà il prossimo weekend i fiorettisti under14 in pedana a Lucca. La città toscana che nei giorni della prova regionale, ha ospitato la seconda Prova Nazionale Assoluta di fioretto di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Presenti per la Scherma Modica i cadetti Fernando Scalora e Francesco Spampinato, decisamente poco fortunati negli accoppiamenti del tabellone di diretta. Infatti si sono prima ritrovati avversari nel primo turno, dove ha avuto la meglio Spampinato; che il turno successivo nulla ha potuto contro l’olimpionico Andrea Cassarà. Dopo la gara di Lucca qualificato direttamente alla fase finale del Campionato Italiano Assoluto 2022 Giorgio Avola, in virtù del risultato della prima prova, essendo assente per infortunio a questa gara; mentre Spampinato risulta ammesso direttamente alla fase nazionale di Coppa Italia, che metterà in palio gli ultimi 16 posti disponibili. Tutti gli altri atleti modicani dovranno invece prima passare dalle selezioni regionali di Coppa Italia. Nel prossimo weekend altro impegno per la Scherma Modica a Napoli, dove si svolgerà la seconda Prova Nazionale Assoluta di spada, con in gara Riccardo Tidona.

Salva