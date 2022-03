In fuga dalla guerra accolta dall’”Archimede” di Modica

Lunedì l’IIS “Archimede” di Modica ha accolto una nuova alunna, Valeriia, una ragazza di 16 anni che è arrivata a Modica dall’Ucraina.

Valeriia è di Kovel, città nel nord-ovest dell’Ucraina, vicina al confine con la Polonia, dove lei, la mamma e la sorella più piccola si sono rifugiate il 24 febbraio e dove sono rimaste per sei giorni in attesa della nonna, che lavora a Modica e che è andata a prenderle in macchina. La nonna le ha aspettate a Varsavia e da lì è iniziato il viaggio: 3000 km percorsi in tre giorni. Compagni di viaggio anche il suo gatto e il suo cane. È stata felice e triste, allo stesso tempo, di lasciare la sua città in guerra, gli amici, la sua casa. Ama da sempre l’Italia, che considera un bel posto e dove era stata in vacanza quattro anni fa. In Ucraina il sistema scolastico è diverso dal nostro: Valeriia ha iniziato la scuola con l’asilo e ha poi proseguito frequentando le elementari; l’anno prossimo si sarebbe già diplomata. Vorrebbe trasferirsi a Milano e poi tornare in Ucraina. Il suo sogno è quello di diventare un’attrice e in Ucraina ha già partecipato come attrice e ballerina a qualche concorso e manifestazione. Le abbiamo chiesto qual è il piatto tipico ucraino e ci ha risposto che è la varenyki, una pasta con un ripieno di carne e patate, che però a lei non piace. Le piacciono molto, invece, la pasta, le arancine e il cioccolato modicano che non conosceva perché in Ucraina esiste solo il cioccolato al latte.

Si è sentita subito accolta e ama la sua nuova classe, la 2^ A2. I suoi compagni sono molto felici di averla in classe e per ora preferiscono non chiederle cose troppo personali per evitare di farle venire in mente brutti pensieri; si stanno adattando alla nuova situazione e per comunicare usano il traduttore.

Diletta Civello, Emilia Maltese e Virginia Modica – Classe 4^ GR1

Salva