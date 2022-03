Yemen. ONU: servono 4,3 miliardi di dollari di aiuti umanitari

Mentre Jo Biden annuncia di stanziare 800 milioni di dollari di aiuti all’Ucraina, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, avverte che servono 4,3 miliardi di dollari per aiutare 17 milioni di persone in Yemen, alle prese con un crisi umanitaria senza precedenti. Dopo sette anni di guerra interna, oltre 23 milioni di yemeniti devono far fronte a carestie e malattie che stanno mettendo in pericolo la loro sopravvivenza. Di fronte alla complessa situazione nel paese più povero della penisola arabica, il sottosegretario generale per gli affari umanitari Martin Griffiths ha chiesto aiuti umanitari internazionali per 17,2 milioni di persone. Sono circa 161mila gli yemeniti che attualmente si trovano in una situazione di catastrofica insicurezza alimentare, un’anteprima di ciò che potrebbe accadere a oltre sette milioni di persone che sono a un passo da una vera e propria crisi umanitaria e una delle peggiori presenti nel pianeta. A contribuire a peggiorare la situazione il conflitto tra Ucraina e Russia che ha reso le materie prime più costose a livello globale, aggravando l’economia dei paesi più poveri al mondo.

