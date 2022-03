Incidente mortale sulla Ragusa Mare. Vittima un motociclista

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 lungo la strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. A perdere la vita un motociclista romeno di 28 anni che, probabilmente, in fase di accelerazione, ha sfiorato un furgone in fase di sorpasso. Inutile l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sulla strada. Il motociclista è rovinato a terra, colpendo in pieno un palo della segnaletica. I rilievi sono effettuati dalla Polstrada di Ragusa che, come da prassi, ha sequestrato i mezzi.

