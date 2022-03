Modica. Attività di orientamento nella Giornata del Servizio Sociale

Il terzo martedì di marzo di ogni anno è stato dichiarato il “World Social Work Day” ovvero la Giornata internazionale del Servizio sociale. In tale occasione, in tutte le parti del mondo, vengono organizzate iniziative per sollecitare la più ampia riflessione comune sull’importanza e sul ruolo del Servizio sociale nella promozione del benessere sociale. Nell’edizione del 2022 il tema scelto è stato “Co-costruzione di un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro nessuno”. Un’opportunità per il servizio sociale di coinvolgere le comunità per dare contributi ai valori e ai principi che consentono a tutte le persone di avere la propria dignità rispettata attraverso un futuro condiviso.

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” ha voluto dedicare la giornata ai giovani. Il Direttore della Scuola, Dott. GianPiero Saladino, e la Docente-Tutor, Dott.ssa Carla Belluardo, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “G. Verga” di Modica grazie alla gradita disponibilità della prof.ssa Beatrice Antoci, che ha curato l’organizzazione dell’incontro, e alla ormai datata collaborazione con il dirigente scolastico il dott. Alberto Moltisanti. Un incontro che è stato utile per presentare le professioni sociali, fra cui proprio quella dell’assistente sociale, e per fornire ai giovani cenni sui principi, i fondamenti e i valori del sociale nella società contemporanea. L’incontro di orientamento è stato utile anche per fornire strumenti e informazioni agli studenti che si trovano a dover affrontare la scelta della prosecuzione degli studi dopo gli esami di maturità. La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, convenzionata con l’Università degli Studi di Messina, offre al territorio del sud-est siciliano le attività didattiche e di tirocinio formativo del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale.

Una giornata di approfondimento e di orientamento che è stata anche l’occasione per celebrare il World Social Work Day 2022.

