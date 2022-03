Vittoria. Domenica si corre al ritmo di Jazz Run

Torna domenica la Jazz Run, l’ormai classico appuntamento podistico che segna anche la riapertura delle attività atletiche dell’Asd No al Doping dopo la dolorosa rinuncia alla Maratona di Ragusa, fermata dalla recrudescenza della pandemia. Cambia il teatro della gara, alla sua quinta edizione e che già lo scorso anno aveva cambiato i suoi connotati tecnici, passando da corsa a su strada a prova di cross, iscritta nel campionato regionale ma valida anche quale prima prova del Grand Prix degli Iblei.

La manifestazione si svolgerà infatti all’interno del Parco di Serra San Bartolo, grazie al forte interessamento del Comune di Vittoria nelle persone del Sindaco Francesco Aiello e del delegato allo Sport Fabio Prelati. L’evento, che ospiterà anche la prova di corsa campestre giovanile Fidal, ospiterà atleti provenienti da più parti della Sicilia, impegnati nella conquista di punti importanti per la challenge regionale e fra loro anche i portacolori della società organizzatrice, come Dezio, Liguori, Gatto, Ciarcià e Noto.

La gara si svolgerà on la collaborazione dell’Uisp Territoriale Iblei diretta da Tonino Siciliano, la presenza di AVIS Vittoria, il supporto tecnico di Sport Wear by Sicil Coppe e il sostegno della Dott.ssa Valentina Guastella della Farmacia Guastella. Le gare inizieranno alle 9:00, alle 10:30 la partenza della prova principale, sulla distanza di 6 km attraverso un circuito di 1.500 metri da ripetere 4 volte, sarà con Assoluti e Master divisi in due batterie. Premiazioni alle ore 12:15. I concorrenti gareggeranno su un circuito di 1.500 metri da ripetere 4 volte.

Adesioni al costo di 10 euro per le categorie assolute e master, 3 euro per le giovanili. Per le iscrizioni giunte in ritardo ci sarà un sovrapprezzo di 2 euro. Vi diamo appuntamento alle 8:00 del 20 marzo per una domenica di sano sport.

Per informazioni: Ass.No al Doping, tel. 331.5785084, http://maratonadiragusa.com

