Messico. Gli Usa chiudono il consolato di Nueva Laredo

L’arresto di Juan Gerardo Trevino, alias Egg, capo del gruppo criminale del Cartello del Nordest, ha scatenato il pandemonio nella città messicana di Nueva Laredo, tanto da costringere il consolato americano a chiudere i battenti. L’ambasciatore statunitense Ken Salazar, prevedendo nuove reazioni violente, ha affermato “che la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti statunitensi è la massima priorità per il Dipartimento di Stato”, motivo che lo ha indotto a interrompere l’attività del consolato ubicato nello stato di confine di Tamaulipas. Il ministero degli Esteri messicano ha affermato che “ha instaurato un filo diretto con i rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti, nel tentativo di risolvere la questione e far cessare l’escalation di violenza scatenatasi in città”. Il criminale è stato arrestato dopo che i suoi uomini hanno aperto il fuoco su un convoglio militare in un quartiere della città. Il capo banda Trevino, su cui pende la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, dovrà rispondere alle accuse di traffico di droga, riciclaggio di denaro, e mandati d’arresto in Messico per omicidio e terrorismo.

