Putin: “Non sono costretto alla pace”…l’opinione di Rita Faletti

La storia si ripete, con modalità diverse, ma secondo direttrici riconoscibili e riconducibili a caratteristiche immutate nel tempo. Cosa vuole Putin? Il Putin di oggi è lo stesso che conoscevamo ieri? Noi europei siamo maestri nel tentativo di spiegare i comportamenti umani con la psicologia o con arzigogoli pseudo filosofici che possono portare lontano dalla dura realtà, con il risultato che poi ci stupiamo di fronte a quello che, secondo conclusioni errate, accade inaspettatamente. Senza contare che valutiamo gli altri da noi, secondo criteri che si attagliano al nostro particolare modo di vedere e sentire, spesso inadeguati e fuorvianti se applicati ad altri. Per capire la guerra di Putin, serve tornare alla realtà dei fatti e alla storia: Ungheria 1956, Cecoslovacchia 1968, Crimea 2014, Ucraina 2022. Quattro invasioni che tengono assieme la storia dell’Unione sovietica con quella della Federazione russa e legano entrambe alla storia del grande impero zarista e alla continuità dei suoi obiettivi: tra il XVI e il XIX secolo, l’allargamento della sfera di influenza ai territori di confine, dalla Siberia al Caucaso all’Asia centrale. Il 1917 è l’anno in cui la Russia, travolta dalla Rivoluzione di Ottobre, si ritira dalla prima Guerra mondiale e perde la Polonia e i paesi baltici (Lituania, Lettonia, Estonia) e deve accettare l’indipendenza dell’Ucraina, la piccola Russia. Alla fine della Seconda guerra mondiale, quei paesi ritornano nell’orbita sovietica e finalmente, con la dissoluzione dell’Urss nel 1991 e lo sfaldamento del blocco orientale, diventano indipendenti. Putin non è impazzito improvvisamente, il suo disegno politico è chiaro: vuole una nuova Yalta per riprendersi quello che ritiene suo di diritto e se ne infischia delle reazioni occidentali, per la verità molto deboli quando, nel 2008, truppe russe sono intervenute illegalmente per sostenere movimenti separatisti filorussi in due regioni della Georgia, o quando, nel 2014, Putin ha sostenuto il separatismo delle regioni russofone di Donetsk e Lugansk in Ucraina. “Non sono costretto alla pace”, ha dichiarato lo zar, forte della debolezza dell’Occidente, prima di invadere l’Ucraina con l’alibi di liberarla dai nazisti. E’ la strategia della propaganda e della menzogna, a tal punto evidente e ai limiti del ridicolo da domandarsi se chi ne fa uso non se ne renda conto. Eppure, è il ministro degli Esteri Lavrov, ad affermare, con la stessa sorprendente spudoratezza, che la Russia non ha aggredito l’Ucraina, e a mostrare, in una foto, l’ospedale pediatrico di Mariupol intatto, dopo che tutte le televisioni del mondo libero hanno diffuso i video e le immagini di macerie, muri collassati e sangue di donne e bambini feriti e morti sotto i bombardamenti dell’aviazione russa. Simili imposture fanno dubitare che ci sia qualcuno che ancora vi creda e, ancora di più, che sia possibile sedersi a un tavolo e negoziare con chi mette sullo stesso piano l’adesione alla Nato di stati sovrani e indipendenti e chi usa i carri armati e i bombardieri per imporre il proprio potere. L’aggressione dell’Ucraina, è una sfida di Putin all’Occidente e un test per sondare la capacità effettiva dell’Europa di essere compatta e, al tempo stesso, tenere in scacco l’Occidente impedendogli di reagire militarmente con il deterrente delle armi atomiche. Ma sono le sanzioni, per quanto pesanti, l’unico strumento per colpire Mosca e indurla a fermarsi? Gli esperti di politica russa temono che Putin non si accontenterà dell’Ucraina. Nelle sue mire c’è la Polonia, le forze russe si trovano a Yaroviv, a 20 chilometri dal confine polacco, dove confluiscono i militari di diverse nazionalità per essere poi smistati nei vari luoghi di guerra, e dove opera un centro di addestramento di inglesi e americani. Proprio a Yaroviv è stato ucciso ieri dai russi un giornalista americano. E nelle mire di Putin ci sono forse anche i tre stati del Baltico, che però sono nell’Ue e fanno parte della Nato. Non basta. In Moldavia, che ha già chiesto di entrare nell’Ue, e in Georgia, Putin ha truppe sul terreno e in Bosnia Erzegovina spinge il leader nazionalista serbo Milorad Dodik a fare la secessione con la sua Republika Srpska. Ammesso che sia così, cosa farà l’Occidente? Starà a guardare o ammainerà le bandiere della pace? Quanti uomini è disposta a perdere? A Putin il numero dei sodati morti poco importa, il Covid-19 ha ucciso un milione di cittadini russi e, in caso di necessità, sa dove andare a pescare miliziani disposti a tutto pur di sopravvivere. La Siria è un serbatoio cui attingere.

Salva