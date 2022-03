Corso potatura ulivi per studenti dell’Agrario di Scicli

Equilibrare l’aspetto vegetativo e produttivo degli alberi di ulivo con una buona ed efficace potatura. Una pratica indispensabile per gestire la produttività delle piante e mantenere l’impianto efficiente alla raccolta. Un corso teorico-pratico riservato agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti agrari di Modica e Scicli. Il corso è promosso dai consorzi di tutela olio Dop Monti iblei e Dop Monte Etna. La formazione si articola in due giornate. Si inizia lunedì 14 marzo all’istituto tecnico agrario “Quintino Cataudella” di Scicli con la parte teorica e martedì 15, per l’intera giornata, con la prova “sul campo”. “Abbiamo voluto organizzare un evento formativo riservato agli studenti –spiega il presidente del consorzio di tutela olio Dop Monti iblei, Giuseppe Arezzo – è un modo per fare crescere figure professionali di alto profilo che possano svolgere, da qui a breve, un lavoro di fondamentale importanza per i nostri imprenditori olivicoli. Puntiamo sulla voglia di crescita degli studenti finalizzata ad acquisire nuove competenze spendibili in maniera pratica. La potatura degli alberi di ulivo è una cosa non secondaria per mantenere l’impianto funzionale ed efficiente alla raccolta”. Si replica il 22 e 23 marzo all’istituto “Principi Grimaldi” di Modica. Gli studenti avranno modo di acquisire le nozioni base di botanica e le corrette tecniche di taglio in relazione alle caratteristiche del soggetto arboreo. Alla fine del corso, agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

