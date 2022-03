Il temuto stop del settore autotrasporto per lunedì 14, proclamato dalle aziende a livello nazionale per il caro carburanti, è stato bocciato dalla Commissione di garanzia per lo sciopero. L’informativa, inviata a Trasportounito-Fiap e ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno, rileva il “mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni”, richiamando “l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.(Fonte Tgcom24.mediaset.it)

