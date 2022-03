Export. Progetto Print Confcooperative Ragusa a supporto imprese

Si chiama Print il progetto con cui Confcooperative intende fornire un supporto mirato alle aziende che operano nei settori a maggior vocazione internazionale. Infatti, nonostante il quadro complicato da pandemia e guerra ucraina, l’export sta rappresentando un volano importante per la ripresa economica. Lo testimoniano i dati Istat che certificano, nel 2021, un incremento delle vendite oltre confine del 18,2% rispetto ai dodici mesi dell’anno precedente. Ecco perché, Confcooperative territoriale Ragusa, in scia a Confcooperative Sicilia, si propone di assicurare un supporto alle cooperative dell’area iblea, fornendo, con il progetto Print, le condizioni propedeutiche alla commercializzazione delle proprie produzioni al di là dei confini nazionali.

“Le cooperative siciliane – dice il presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini – devono essere pronte a cogliere le nuove opportunità del mercato, dovranno essere in grado di affrontare le sfide, risolvendo laddove possibile quelle criticità sia di carattere organizzativo che di natura logistica. Confcooperative Sicilia sta mettendo in campo uomini, mezzi e tutti gli strumenti, ma anche le relazioni, di cui dispone, per intervenire efficacemente allo scopo di accompagnare le cooperative siciliane verso una fase di crescita ed espansione”.

Il presidente Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, aggiunge: “Ecco perché la nostra centrale cooperativa ha aderito qualche mese fa al progetto Print dell’assessorato regionale delle Attività̀ produttive per supportare le imprese siciliane, e quindi anche del nostro territorio provinciale, nei settori a maggior vocazione internazionale, e in particolare nel settore agroalimentare o in comparti food di qualità. Oggi, alla luce dei nuovi e difficili scenari che si stanno delineando per le tensioni a livello internazionale, riteniamo ancor più necessario dare un supporto alle cooperative orientate a commercializzare le proprie produzioni al di là dei confini nazionali, dando loro assistenza nella scelta dei canali commerciali e nel reperimento delle risorse necessarie per l’avvio di piani di investimento volti alla crescita della realtà imprenditoriale”.

“Attraverso il progetto Print – commenta Antonello Ciambriello, responsabile dell’ufficio per le Politiche di internazionalizzazione e mercati di Confcooperative – vogliamo essere ancora più vicino alle cooperative siciliane, e iblee in questo caso, supportandole nella loro crescita. Si tratta di imprese che commercializzano prodotti di estrema qualità ma sulle quali pesano alcune criticità legate alle dimensioni aziendali, alla logistica, all’accesso al credito e ad una conoscenza non approfondita dei mercati target. Partiremo da un primo gruppo di 40 cooperative alle quali metteremo a disposizione un paniere di servizi e strumenti personalizzabili. Le cooperative saranno assistite da personale di Confcooperative Sicilia e da un selezionato gruppo di laureandi in International Trade, individuati grazie al prezioso supporto dell’Università di Palermo”. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Ragusa in via Aldo Licitra al civico 9 oppure il numero di cellulare 338.3704363.

