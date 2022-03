Blocco trasporti. Le preoccupazioni di Start Scicli, Italia Viva e Psi

Start Scicli, Italia Viva e Psi tornano a intervenire sulla questione legata allo sciopero degli autotrasportatori. E lo fanno in previsione di un nuovo blocco che è stato programmato per il 19 marzo. “Già il primo, appena qualche giorno fa – dicono – ha creato non pochi disagi anche nella città di Scicli. Siamo quindi molto preoccupati per le ripercussioni di questo secondo momento di protesta che, tra l’altro, arriva nel contesto di un quadro generale che, tra pandemia e guerra ucraina, tutti sappiamo qual è”. “Per questo motivo – aggiunge Marianna Buscema di Italia Viva – mi sono già attivata con il partito e, in particolare, con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Teresa Bellanova, che ci ha fatto sapere che per martedì 15 marzo, nel pomeriggio, è stato indetto un incontro con gli autotrasportatori per riavviare il dialogo tra le parti e comprendere, rispetto alle rassicurazioni precedenti, cosa sia ancora necessario per scongiurare il nuovo blocco. Ci interessa, dunque, come ci si intende muovere anche sul territorio per evitare problemi di ogni tipo”. Start Scicli, Iv e Psi si augurano che questo paventato sciopero degli autotrasportatori possa essere scongiurato in quanto, in un momento così complesso, potrebbero esserci inasprimenti delle condizioni di vita per tutti, dai lavoratori del settore agricolo a quelli che si occupano di gestire il trasporto delle merci per non parlare dell’intera cittadinanza.

