Presenze per la Città: Le Fondazioni Grimaldi

Sabato 18 maggio si svolgerà la quarta giornata di studi del Convegno “I GRIMALDI DI MODICA, Storia di Famiglia e di Città” promosso dalla “Società Modicana di Storia Patria” in collaborazione con la “Fondazione Grimaldi” e l’ “Opera Pia Istituto Agricolo Operaio Michele Grimaldi”: i lavori si terranno presso la Fondazione Grimaldi a partire dalle ore 17.00.

Il tema della Giornata è di assoluto rilievo: si parlerà infatti delle due Fondazioni attive da molti decenni nella città di Modica, frutto di donazioni della Famiglia Grimaldi: la “ Fondazione Giovan Pietro Grimaldi” fondata (Testamento del 1915) dal professore di cui porta il nome e l’ “Opera Pia Istituto Agricolo Operaio Michele Grimaldi” (comunemente conosciuta come “Cannizzara”) voluta (Testamento del 1920) dal cav. Michele Grimaldi. (Zio di Giovan Pietro, Clemente, Grazia e Teresina).

Dopo i saluti del Presidente della Fondazione avv. Salvatore Campanella e l’introduzione dei lavori del Presidente della Società Modicana di Storia Patria dr. Carmelo Cataldi, gli interventi di due relatori d’eccezione: il prof. Valerio Abbate tratterà “ La Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, origini, finalità e sviluppo” ed il prof. Orazio Sortino “ La Fondazione Opera Pia Istituto Agricolo Operaio Michele Grimaldi”. Relatori d’eccezione perché entrambi hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi; il prof. Sortino è stato anche Presidente dell’Opera Pia Michele Grimaldi di cui, a tutt’oggi, è membro del Consiglio di Amministrazione. A partire dai dettati statutari, i due relatori approfondiranno l’evoluzione storica dei due Enti.

Dall’inizio del XXI secolo, la Fondazione Grimaldi ha aperto le sue porte per manifestazioni come presentazione di libri, mostre, dibattiti, conferenze, concerti. Questa funzione di presenza culturale svolta nel cuore della città l’ha avvicinata a tutti i Modicani. L’ Opera Pia Michele Grimaldi (Cannizzara) negli ultimi anni ha affrontato un non facile lavoro di riordino che ora la trova pronta al raggiungimento di nuovi traguardi; a Modica ancora tante persone o loro eredi ricordano gli anni della “Colonia Agricola” e dell’ “Istituto degli Artigianelli” (che entrarono in funzione a partire dal 1932); quando questi due Istituti cessarono la loro attività i locali ospitarono classi di Scuole Pubbliche. ( E in tanti altri, alunni e docenti, ricordano quella “Scuola di campagna”).

Salva