Vittoria. Longo firma il bis alla Jazz Run

La Jazz Run ha colpito nel segno un’altra volta. La classica sui 10 km allestita dall’Asd No al Doping Ragusa in quel di Vittoria ha confermato di essere una delle prove più importanti non solo del Grand Prix siciliano, ma anche nell’intero calendario nazionale Fidal sulla distanza. La bella giornata di sole in tutta la Sicilia ha favorito una grande partecipazione alla gara, rivelatasi anche molto combattuta fino alle battute finali, quando Dario Longo ha fatto il vuoto.

Il portacolori della Universitas Palermo, vincitore lo scorso anno, si è migliorato di oltre un minuto rispetto alla passata stagione, andando ad aggiudicarsi la prova in 33’04” con 25” di vantaggio su Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi), mentre il terzo posto è andato a Vincenzo Schembari (Atl.Padua Ragusa) a 1’07”. Quarta posizione per il corridore di casa Salvatore Greco (Atl.Vittoria) a 2’26” giunto insieme a Salvatore Mangiavillano (Sicilia Running Team), mentre uno dei favoriti della vigilia, Angelo Mandarà (Atl.Padua) reduce dalla vittoria al Vivicittà ragusano, ha chiuso 8° a 3’26”.

Nella prova femminile il successo è andato a Luana Russo (SAciacca Running) in 41’445” con un vantaggio di 20” sulla compagna di colori Federica Vannucchi. Terza posizione per Sabrina Mazza (Barocco Running Ragusa) a 1’52”.

Presenti alla gara le massime autorità di Vittoria con il Sindaco Francesco Aiello, il suo vice Giuseppe Fiorellini e gli Assessori Fabio Prelati e Cesare Campailla. Per l’Asd No al Doping è stata un’altra domenica di lavoro ma anche di grande soddisfazione, grazie anche al consueto supporto dell’Uisp Territoriale Iblei con Tonino Siciliano, all’Albani Op che ha fornito tutti i premi, ai tanti sponsor e ai volontari che hanno prestato la loro opera. Il calendario del sodalizio ragusano va naturalmente avanti, prossimo impegno per loro e per tutti i podisti siciliani una classicissima come la Baroque Race Ragusa-Modica-Scicli del prossimo 7 luglio.

Salva