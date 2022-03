Il Csen della provincia di Ragusa in continua crescita

Continua la crescita del Csen in provincia di Ragusa. Una crescita esponenziale e che ha messo in luce la capacità di un gruppo dirigente che ha sempre saputo puntare sullo sport come una realtà in grado di garantire benessere fisico e anche mentale. Ne sanno qualcosa i dirigenti iblei dell’ente di promozione sportiva guidati dall’instancabile presidente Sergio Cassisi. E proprio i dirigenti hanno colto, oggi, l’occasione per celebrare un traguardo personale importante raggiunto dallo stesso Cassisi, quello dei sessant’anni di età. “Facciamo i migliori auguri al nostro presidente – sottolineano dal Csen Ragusa – e lo ringraziamo per i passi in avanti che in tutti questi anni ci ha fatto compiere. E’ il frutto di un impegno quotidiano che certo mette in evidenza non solo il sacrificio personale ma anche una preparazione e una professionalità ad ampio raggio. Buon compleanno, dunque, presidente e siamo certi che la crescita del nostro eps, a supporto di Asd e Ssd associate, proseguirà ancora”. Da registrare anche gli auguri di buon compleanno che a Cassisi arrivano dalla compagna Simona Castronuovo, anche lei sportiva a tutto tondo. “Un riconoscimento meritato – sottolinea – per le peculiarità che Sergio ha sempre dimostrato di possedere. Merita tutte queste attenzioni”.

