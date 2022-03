Ucraina. GN Ragusa chiede al Comune iniziative di beneficenza

“L’Amministrazione comunale di Ragusa sia in prima linea per organizzare punti di raccolta di generi e beni di prima necessità da inviare allo stadio del Wisla Cracovia “Henryk Reyman” dove si sta raccogliendo buona parte di quanto la generosità delle comunità europee ha mandato per aiutare i profughi ammassati a due ore da lì, al confine tra Ucraina e Polonia”. E’ quanto chiede il circolo ibleo di Gioventù Nazionale, tramite il coordinatore cittadino Simone Diquattro, sulla scia della marcia di solidarietà svoltasi mercoledì scorso settimana nel capoluogo ibleo.

“In queste tragiche settimane abbiamo assistito a grandi manifestazioni di solidarietà in tutto il Paese e in Europa – dicono dal circolo GN di Ragusa – e i cittadini ragusani non sono stati da meno come dimostrato dalla grande partecipazione alla manifestazione di inizio mese. Tuttavia, coerentemente al nostro modo di fare, crediamo che il Comune, come Istituzione, non possa limitarsi ad organizzare manifestazioni o rimandare ad altre iniziative pubbliche e/o private”.

“Per dare un aiuto concreto a chi sta vivendo il dramma di una guerra che ha sorpreso e spiazzato tutta Europa – commenta Maksym Kyrychenko, membro del circolo GN, originario dell’Ucraina, ma da quasi vent’anni in Italia insieme la sua famiglia – non bastano i centri di raccolta, ma serve soprattutto fare rete con le società di trasporti per la logistica e la distribuzione in modo che quanto raccolto grazie alla generosità di molti non rimanga fermo per settimane perché non si sa come farlo arrivare lì dove serve. In questo l’Istituzione comunale può essere determinante, in particolar modo per individuare e coordinare al meglio le modalità con le quali questi beni devono essere inviati in Polonia”.

“Nel ringraziare le comunità polacca e ucraina presenti a Ragusa e in generale tutti i cittadini che liberamente hanno dato un supporto – concludono da GN – comunichiamo che il nostro movimento giovanile, come sempre, si mette a piena disposizione per questa sfida umanitaria collettiva”.

