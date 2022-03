Pozzallo. A soluzione il problema dei cattivi odori in via Torino

Con determina dirigenziale del 24 febbraio 2022 è stato affidato l’incarico all’ing Pietro A-gnello di Grotte (AG) per la redazione di un progetto dell’importo di €.900.000,00 interamente a carico dello Stato, con finanziamento del Ministero dell’Interno, per la “Mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione e regimazione delle acque meteoriche confluenti dalla zona nord del centro abitato di Pozzallo”.

Il professionista ha offerto un ribasso del 50% dopo procedura di gara su piattaforma telematica SINTEL Lombardia.

Nell’ambito dei lavori da eseguire sarà prevista la riqualificazione del collettore di acque bianche realizzato nella seconda metà degli anni ’70 in via Torino, da Piazza Senia alla ex via dei Camionisti, oggetto di numerose infiltrazioni ed ammaloramenti al fondo ed alle pareti.

Sarà inoltre ricalcolata ed adeguata la capacità di captazione della rete di caditoie che raccolgono e convogliano nel collettore le acque meteoriche della via Torino e traverse, al fine di mitigare il notevole afflusso di acque superficiali che perviene in via dell’Arno in occasione di ogni precipitazione significativa.

Con l’occasione sarà totalmente riqualificato il sistema di caditoie di raccolta e smaltimento delle acque, attualmente con scarico diretto nel collettore, con caditoie sifonate rispondenti alle moderne norme igienico sanitarie; le nuove caditoie saranno opportunamente ubicate a margine della sede stradale al fine di ridurre l’impatto sonoro del traffico in transito e la loro costante costosa manutenzione.

Dopo l’approvazione del progetto, la gara di appalto per la realizzazione delle opere deve es-sere indetta entro il 22 novembre di quest’anno.

L’avvio dei lavori è previsto entro i primi mesi dell’anno prossimo.

