Scherma Modica. Europei Cadetti Spampinato con l’Italia 4ºa squadre

La lunga kermesse dei Campionati Europei Cadetti e Giovani si chiude con la prova a squadre di fioretto maschile cadetti, con il team italiano composto da Francesco Spampinato, Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro e Andrea Zanardo che si fermano ai piedi del podio. Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca per come maturato in pedana, quando nella finalina per la medaglia di bronzo contro la Francia, dopo essere stati inizialmente in svantaggio erano riusciti a pareggiare sul 32 pari al settimo assalto. Gli ultimi due incontri sono però stati fatali per gli azzurrini, con i transalpini che hanno allungato e chiuso per 45/42 il match infrangendo i sogni di medaglia italiani. Nei turni precedenti gli under17 azzurri avevano dominato prima contro la Romania per 45/17, e poi contro la Germania per 45/33 nei quarti di finale. In semifinale erano stati fermati dalla Gran Bretagna, in un match sfuggito di mano ai nostri, quando a metà incontro sotto di appena due stoccate, hanno pagato l’inesperienza in questo tipo di manifestazioni, lasciandosi prendere da una ingiustificata foga di rimonta, che ha dato modo agli inglesi di dilagare nel punteggio e chiudere con un severo punteggio di 45/29, certamente non corretto specchio dei valori in campo. La prova individuale per Spampinato, qualche giorno prima, si era chiusa con un 20° posto nella classifica finale. Dopo un buon girone preliminare con 5 vittorie ed una sola sconfitta di misura, superato di diritto il turno dei 128 come testa di serie n°14 della eliminazione diretta, vinceva contro l’olandese Man per 15/11, prima di un non proprio fortunato accoppiamento contro il quotato ungherese Bagdany, che lo ha sconfitto per 11/15 interrompendo così la sua corsa.

Weekend di gara quello passato per la Scherma Modica che ha visto anche il ritorno in pedana degli under14 di fioretto, impegnati a Caorle nella prova a squadre del Gran Prix Kinder+Sport con due squadre nella categoria ragazzi/allievi. Ottavi di finale per il team composto da Edoardo Aprile, Roberto Calandrino e Federico Puglisi, fermati dal Pisascherma all’accesso alla finale ad 8. Un turno prima si erano fermati contro SchermaMogliano Marco Buscema, Andrea Cartia e Carlo Sasso. Per loro e per tutti gli under14 modicani comincia un mese di marzo pieno di impegni agonistici con il recupero delle gare sospese nel mese di gennaio. Si comincia già il prossimo weekend con la prova regionale del Gran Premio Giovanissimi a Santa Venerina, per poi proseguire a Lucca con la prova nazionale del Gran Prix Kinder+sport individuale di fioretto, ed a seguire la prova nazionale del Gran Prix di spada a Piacenza. Domenica in contemporanea alla prova regionale under14, il Palasport di Santa Venerina ospiterà anche la prova regionale paralimpica e non vedenti, con 5 schermitori modicani iscritti nella prova di spada in carozzina e 3 nella prova non vedenti.

