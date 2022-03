Ecco tutti i piccoli ospedali previsti in provincia di Ragusa

La commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un atto di indirizzo in ordine alla definizione del Piano operativo regionale relativo agli interventi di parte sanitaria del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza nato per utilizzare i fondi europei del Recovery Plan.

La risoluzione impegna, tra l’altro, il governo regionale – a prevedere, in sede di definizione del piano operativo regionale in relazione all’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), gli interventi indicati nell’ allegato A distinti per provincia.

Riguardo l’Asp Ragusa, nasceranno le Case di Comunità:

Acate guardia medica Chiaramonte Gulfi Poliambulatorio Giarratana Poliambulatorio Ispica Poliambulatorio Modica Ex scuola media Giovanni XXIII Pozzallo terreno ( via Follerau) Monterosso Almo Poliambulatorio Santa Croce Camerina Poliambulatorio Vittoria Distretto sanitario

le centrali operative territoriali

Ragusa ex ospedale civile Ragusa ex ospedale civile Ragusa ex ospedale civile

gli ospedali di comunità

Comiso Ospedale Regina Margherita Ragusa OMPA Scicli Ospedale Busacca

