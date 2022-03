Una lezione che questa guerra può insegnarci…l’opinione di Rita Faletti

Questa guerra, iniziata il 24 febbraio sotto il nome di “operazione militare speciale” per volontà di chi l’ha scatenata, e che, nelle aspettative e secondo i calcoli sbagliati dello stesso, sarebbe dovuta essere una guerra lampo, un blitzkrieg sul modello dell’invasione della Polonia da parte di Hitler, offre l’occasione per fare alcune considerazioni che esulano completamente dal moralismo di maniera che intossica i social media e a cui ci si sente in dovere, stupidamente, di soggiacere, spegnendo ogni scintilla di intelligenza e vera comprensione delle cose. Vale anche per il pacifismo a corrente alternata, distintivo di demagoghi e agitatori di popolo occidentali, mascherati da difensori della democrazia, vale anche per la propaganda di autocrati senza scrupoli cui ormai le popolazioni sottomesse hanno cominciato a non dare più credito. In Siberia e in molte parti della Russia le manifestazioni contro la guerra ucraina sono la prova che molti comuni cittadini hanno smesso di prestare fede alle fake news del regime. Il cammino verso la libertà e l’autodeterminazione, che gli orrori del secolo breve hanno contribuito fortemente ad accelerare nell’Europa insanguinata dagli eccidi di due guerre, sarà il cammino che le popolazioni ancora sotto il tallone di despoti spietati, intraprenderanno, e sarà un cammino in salita bagnato di sangue e cosparso di sacrifici, ma sarà l’unico cammino possibile per chi si innamora della libertà. Vasilij Grossman, grande scrittore ucraino di lingua russa diceva che non c’è vita senza libertà e non c’è libertà senza vita. “Nel bagliore dei forni, sullo spiazzo dei lager, capirono tutti che la vita è più della felicità, che è anche dolore”. Gli ucraini sotto assedio lo sanno. Noi lo sappiamo? Sappiamo che la libertà non è una conquista per sempre? Che la minaccia alla libertà può venire da ogni parte, può venire da fuori, ma anche da dentro di noi, quando ne dimentichiamo il significato e il valore, quando anteponiamo ad essa le “mollezze occidentali”, gli pseudo valori di una modernità vuota di contenuto, che si alimenta di diritti avendo fatto piazza pulita dei doveri ed essendoci consegnati al culto di falsi dei. Le donne ucraine piangono quando salutano i loro uomini che rimangono per combattere, piangono ma sono fiere di loro, sono fiere del loro coraggio e della loro determinazione nel voler difendere la patria, sono fiere e piangono sapendo che potrebbero non rivederli. Piangono e affidano le loro vite alla protezione di Dio. Questo ci commuove e ci fa sentire aridi e vuoti perché abbiamo fatto di tutto per allontanare il dolore dalle nostre vite, e con il dolore, la felicità e il significato della vita. Come della pace, che essendo fragile, va custodita con cura e protetta, se occorre, con la guerra.

