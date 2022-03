8 marzo. Gli auguri del Commissario ibleo Piazza a tutte le Donne

In occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, rivolge i propri auguri alle donne ed evidenzia l’attività quotidianamente svolta dall’Ente per promuovere la parità di genere. L’attenzione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa verso la tematica femminile si esplica non solo all’interno della propria struttura, ma anche attraverso la partecipazione ad iniziative specifiche, in collaborazione con i vari attori del territorio provinciale coinvolti nel delicato tema della violenza di genere.

“Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da sempre attento a garantire nella propria struttura la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, è stato tra i primi enti pubblici ad attivare gli strumenti introdotti in materia dalla più recente normativa”, ha evidenziato.

“Nello specifico, in attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali volti al perseguimento di tale finalità, ha tempestivamente istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), previsto dalla Legge 183/2010, le cui funzioni, ribadite con successive Direttive ministeriali, sono propositive, consultive e di controllo sull’azione dell’Ente in materia di parità e benessere organizzativo.

La collaborazione tra gli uffici dell’amministrazione ed il CUG è sempre stata puntuale e proficua, e si è esplicata non solo in attività strettamente previste dalla normativa, ma anche in iniziative di formazione e di aggiornamento sul tema delle pari opportunità. Di concerto con tale organismo, è stato inoltre predisposto il Piano Triennale delle Azioni Positive dell’Ente, previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n.198/2006. Aggiornato con cadenza annuale, il PAP è un documento strettamente legato al ciclo della Performance amministrativa, che prevede la realizzazione di “azioni” mirate al raggiungimento di obiettivi finalizzati alle pari opportunità di accesso e avanzamento professionale, sia con interventi di tipo formativo, sia attraverso l’attivazione di servizi a supporto della conciliazione tra vita lavorativa e personale, in modo da limitare le asimmetrie esistenti.

A conferma della sensibilità dell’Ente sul tema, sono state recepite prontamente le novità introdotte, in tema di rafforzamento della presenza del CUG nell’amministrazione, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2019, che conferisce al Comitato una precisa funzione di controllo sull’attuazione delle azioni positive previste dai vari piani. Attraverso questi due “strumenti” (CUG e PAP) l’ Ente annualmente svolge una ben definita azione di garanzia e tutela dei diritti e del benessere di tutto il personale, con particolare attenzione alla componente femminile. Al proposito, in collaborazione con associazioni del settore, ha aderito a delle campagne di screenig di prevenzione sanitaria rivolte al personale femminile.

L’attenzione del LCC verso la tematica femminile si esplica non solo all’interno della propria struttura, ma anche attraverso la partecipazione ad iniziative specifiche, in collaborazione con i vari attori del territorio provinciale coinvolti nel delicato tema della violenza di genere. L’Ente ha infatti aderito al protocollo di intesa promosso dalla Prefettura di Ragusa per la definizione di una strategia di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne, che vede l’impegno di tutte le istituzioni ed enti operanti in provincia. Il LCC, inoltre, è particolarmente vicino alle Associazioni di volontariato più attive sull’argomento: in particolare, ha avviato una concreta collaborazione con la Casa delle donne di Ragusa, finalizzata all’inserimento sociale di donne seguite e sostenute dalla struttura.

L’Ente ha infine collaborato più volte con la Consulta femminile del Comune di Ragusa e con altre associazioni per la realizzazione di convegni, anche di carattere nazionale, sul tema dell’integrazione femminile donne nel mercato del lavoro e della prevenzione della violenza di genere”.

