Scuderi. Serve rotatoria tra Via Cultrone e Incardona a Vittoria

E’ arrivato il momento di realizzare una rotatoria all’incrocio tra via Cultrone e via Incardona. Basta con le attese. E’ il senso della mozione che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha depositato in queste ore e che riguarda la realizzazione di una piccola infrastruttura, anche se enormemente necessaria, per questa zona della città. “Circa un decennio fa – ricorda Scuderi nel documento consiliare – l’Amministrazione comunale, in via del tutto provvisoria, aveva provveduto a realizzare una rotatoria sperimentale con dei jersey tra le vie in questione. Fin da subito, però, si era evidenziata la difficoltà di immettersi in via Cultrone e dalla stessa arteria stradale verso la direzione del mercato ortofrutticolo. Inutile aggiungere che ci troviamo in uno snodo viario assolutamente nevralgico, vicino a un complesso residenziale con numerose famiglie e zona di transito da via Lavore verso l’area mercatale. Lungo tutto questo lasso di tempo, le lamentele dei residenti e il susseguirsi degli incidenti non hanno fatto che ripetersi senza soluzione di continuità. Ritengo che non si possa definire temporanea una installazione di jersey che si protrae da tempo. Tra l’altro, in diverse occasioni, ho avuto modo di esprimere ufficialmente l’inadeguatezza proprio in ordine a tale installazione: in commissione Affari generali nel lontano 31 ottobre 2011 con il responsabile dell’ufficio traffico; nell’interrogazione del 4 giugno 2012 a cui il 13 giugno dello stesso anno l’Amministrazione aveva risposto con il dirigente Cosimo Costa evidenziando che la sperimentazione è, a loro parere, positiva; in commissione Assetto territoriale il 18 gennaio del 2018. La mozione che ho presentato impegna l’Amministrazione comunale a prendere in considerazione la mia proposta di realizzare una rotatoria permanente. Tutto ciò per garantire maggiore sicurezza sul fronte della viabilità oltre a dare decoro e dignità all’intero sito”.

