Un tir per l’Ucraina con la solidarietà dei modicani

Partirà alla volta del confine tra Polonia e Ucraina il prossimo fine settimana un Tir carico della merce che è stata donata da quanti hanno risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Modica e dal Gruppo Comunale della Protezione Civile. L’iniziativa, partita da Palazzo S.Domenico, è stata sposata dall’imprenditore Danilo Radenza che ha subito messo a disposizione un autoarticolato da riempire e portare direttamente laddove si sta vivendo questa tragedia. Insieme a lui anche altre attività commerciali come Avimecc e Bar Fucsia hanno collaborato fornendo il materiale per l’imballaggio e il confezionamento dei pacchi da spedire. Insomma una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto tutta la popolazione, a partire da chi ha donato vestiti, giocattoli, alimentari e medicine. E a proposito di queste ultime due categorie merceologiche, il Comune di Modica informa che nella giornata di martedi 8 marzo dalle 9 alle 16 sarà possibile continuare a portare presso il capannone della protezione civile nella zona artigianale di C.daMichelica sia generi alimentari a media conservazione che qualsiasi tipo di medicinale. Non saranno accettati vestiti o altri oggetti in quanto già raggiunta la soglia massima per il trasporto. “E’ stato toccante vedere la gara di solidarietà che si è scatenata in questi giorni – dichiara il Sindaco – dopo la notizia della raccolta di aiuti per l’Ucraina. Voglio ringraziare pubblicamente Danilo Radenza per il suo gesto di metterci a disposizione l’autoarticolato e gli altri che hanno contribuito in vario modo alla riuscita dell’iniziativa. Presumibilmente tra giovedi e venerdi partirà il mezzo alla volta del confine ucraino dove ad attenderlo ci saranno i rappresentanti di una organizzazione di cittadini ucraini che ha componenti che risiedono nel nostro territorio”.

